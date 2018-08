Voici une Information concernant le jeu Devil May Cry 5 :Il semblerait que les joueurs Xbox One, voire aussi PC, aient un contenu exclusif. En effet, une annonce devrait être faite à la Gamescom et celle-ci rendrait particulièrement heureux les fans de Microsoft. Reste à voir si une Démo sera disponible uniquement pour les joueurs de cette marque, ou si de futurs DLC le soient également...Source : https://www.resetera.com/threads/devil-may-cry-5-reveal-trailer-ps4-xb1-pc-spring-2019.48104/page-147

posted the 08/18/2018 at 11:34 AM by link49