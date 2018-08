A quelques jours de la Gamescom, le studio à qui l'on doitdépose la marque de ce qui semble être son prochain jeu,Les développeurs derrière le célèbre, et bien plus récemmentet, viennent de déposer la propriété intellectuelle de ce qui devrait être leur prochain jeu. Intitulé, celui-ci dispose également d'un premier logo que vous pouvez voir ci dessus.Alors, avec un intitulé évoquant un « État éclaté » et un symbole révolutionnaire, Shattered State nous conduira-t-il dans un univers de guérilla et de soulèvement populaire ? Y aura-t-il une révélation bientôt ? Ou bien s'agit-il d'une simple sécurisation de nom pour un projet pas forcément sur le point de voir le jour ? Affaire à suivre, comme d'habitude.Toutefois,, dans la mesure où le dépôt a été effectué par le studio lui-même et non par Sony. Le jeu pourrait donc voir le jour sur Xbox et/ou PC.(Source, JeuxVideo-Live, JeuxVideo.com et Gamergen)