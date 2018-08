Gameblog 8/10

Gamekult 6/10

IGN 8/10Une histoire mortelle en toile de fond d'un univers facétieux dans tous les sens du terme, habité de personnages délirants avec leurs épineux tracas, Flipping Death respire indubitablement la cohérence en matière de jeu d'aventure, la preuve que le genre n'appartient pas encore au monde des défunts.Gamespot 7/10Avec ses énigmes barrées et son univers loufoque, Flipping Death nous emmène très loin dans le délire. Ce n’est certainement pas le jeu de réflexion le plus abouti, et ses phases de plate-forme insipides sont parfois ennuyeuses, mais il nous sert une atmosphère tellement rafraîchissante et drolatique qu’on aurait tort de le bouder. Ce titre détonnant comme une rencontre entre Burton et Pratchett est peut-être un peu trop court et parfois trop facile, mais il est difficile de ne pas tomber sous le charme corrosif de Penny, notre fossoyeuse du dimanche.