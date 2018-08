Voici une Rumeur concernant la Nintendo Switch et Nintendo Labo :La rumeur pour New Super Mario Bros. U Deluxe semble se confirmer puisque plusieurs listing japonais ont récemment enregistré le nom. Mais ce n'est pas tout, car le nom Nintendo Labo Toy-Con 04 : Gun Kit apparaît également. Si les listes sont vraies, les deux devraient arriver en fin d'année...Source : https://nintendosoup.com/rumor-new-super-mario-bros-u-deluxe-and-nintendo-labo-gun-kit-listed-in-japan/

