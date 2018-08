Voilà, ces 3 derniers jours, j'ai maxé la demo de Valkyria Chronicles 4 afin de me faire un avis sur le jeu.

Ceux qui me connaissent un peu savent que c'est la licence de TRPG favorite, mais que j'était dubitatif sur le titre suite au retrait de toute les classes de VC2 et 3 et suite au fait que le jeu utilise un moteur graphique qui a 10 ans.

Bref autant dire que j'avais besoin de bien doser la demo pour savoir si j'allait acheter le jeu.



Bon, ça suffit pour l'intro, parlons de la demo.



Alors déjà en point positif, la demo est longue. On a dans la demo le prologue de tuto et les 2 premiers chapitre du jeu au complet(cinematique, batailles et escarmouche) auquel s'ajoute une mission bonus exclue à la demo à la difficulté plus relevée.



Autant dire que ça fait un sacré durée de vie pour une simple demo(comptez 10 minutes pour la bataille de tuto, 25 minutes pour les 2 escarmouches, 20 minutes pour la mission du chapitre 1,30 pour celle du chapitre 2 et 30 pour celle bonus. bref plus de 2 heure de bataille sans compter le temps en plus pour chopper le rang A si vous le ratez(pour ma part, ça m'a rallongé la partie de 40 minutes, je l'avais raté que sur 2 mission)

Bref il y a clairement assez de temps pour avoir un avis assez clair si vous hésitez à prendre le jeu.



Maintenant rapidement, je vais enoncer le premier point negatif, mais on s'y attendait. Le jeu est moche, les graph ont a peine évolué alors que le 1 était un jeu de début de gen PS3, soyons franc, ce VC4 pourrait tourner sur PS3.

Le style graphique ne fait malheuresement plus son effet vu tout ce qu'on a vu depuis (même Valkyria Revolution a plus de gueule)



L'OST de son côté fait son boulot, mais sans aucun thème marquant et l'impression que tout est recyclé des ep precedent.



Maintenant, on revient au positif, le gameplay de Valkyria est toujours aussi bien foutu, c'est un plaisir de le retrouver et la nouvelle classe est très originale et cool, la mission bonus donne un aperçu de ce qu'elle peut apporter au gameplay en changeant bien la donne (en espérant que ce genre de situation soit très présente dans la suite du jeu)



Autre point positif, la difficulté est plus relevé que dans le 2(pas assez dosé le 3 pour en être sur), mais ce point est à nuancer car on reste bien en dessous de la difficulté du 1(il m'a suffit d'un second run pour avoir le rang A que j'avais raté sur uniquement 2 batailles)



Et cette difficulté en dessous du 1 viens malheureusement avec des gros déséquilibres entre les classes qui vont être le gros point noir de cette demo.



Ceux qui ont fait le 1 se rappellent surement que les scout et les ingénieurs couplés à de bons ordres étaient quasi invincibles et bien là c'est pire car les Lanciers et les commando sont rendu totalement useless par le choix de faire que le Tank n'utilise qu'un point d'action et plus deux.

En effet pourquoi utiliser une unité qui subira des gros dégats alors que le Tank est quasi invincible et fait pareil.

Il faut vraiment espérer que le jeu saura proposer très regulièrement des situations où on ne pourra utiliser le Tank car dans l'état actuel des chose, il bousille l'équilibre du jeu. J'ai fait tout les missions de la demo en ayant le rang A sans utiliser une seule fois ni les Commando ni les Lanciers.

Dans les 2 et le 3, il y avait des Tank utilisant une seule unité d'action, mais ils étaient fragile et les map découpé en zones nous forcait a utiliser les Lancier.



Un autre déséquilibre vient du fait qu'a la manière de la classe médic de VC 2 (une classe avancé arrivant vers le niveau 15), tout les ingénieur peut maintenant ressuciter avec tout leur point de vie une unité qui s'est fait battre, des medic qui ont quasi la même puissance d'attaque que les scout. il suffit donc d'en laisser un en permanence a porté d'un scout pour le rendre quasi invincible.

Invincibilité des scout qui fini d'être renforcé par les grenadiers qui aussi cool qu'ils soient sont cheaté car ils peuvent sans difficulté nettoyer le tiers d'une map en étant en sécurité, dégageant le passage des quelques unité qui auraient mis en danger les scout.



Et le seul élement limitant un peu la progression des scout et des ingenieurs c'est les grenadiers ennemis mais vu qu'on en voit que dans la mission bonus, j'ai peur qu'ils arrivent tard dans le jeu, surtout que même là, il y a un peu de tension pendant les 2 premiers tours le temps de se débarasser des grenadiers avec le Tank et notre grenadier et à nouveau c'est du gateau.



Bref le gameplay s'annonce très bon mais seulement à condition que les missions soient sur la longueur pensée pour contrebalancer tout les déséquilibres que les nouveautés apportent(sur la demo, ce n'est pas le cas même sur la mission Bonus) et malgré tout je lui reprocherait d'être plus rigide que celui des episodes PSP.

Les très nombreuses classes de ces episodes et les possibilité de customisation bien plus poussé des classe offraient bien plus de stratégies possibles (surtout que les zones plus petites limitaient l'utilité des scout) que là où j'ai fait toute les mission en appliquant la même stratégie.



Bref une demo qui m'a convaincu d'acheter le jeu, mais qui montre un tel deséqulibre dans les classes que le jeu va devoir le gommer par son level design et son inventivité sans quoi, ce VC4 sera le moins bon de la série.