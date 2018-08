C’est sur Sony Music Shop que nous apprenons la sortie de l’anime City Hunter en version bluray !Le premier coffret (Saison 1 – 51 épisodes) est prévu le 30 Janvier 2019 au Japon. Il s’agit de la version remastérisée HD & non censurée. Les autres devraient suivre dans l’année.

posted the 08/17/2018 at 08:25 PM by pist5