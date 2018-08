Je m'amusais à compter le nombre de studios et d'équipes first party de Sony selon les différentes déclarations de certains gars de Sony, site comme Resetera...Japan Studio : 4 ou 5 équipes, après sa restructuration il y a quelques années. (j'ai lu ça sur Resetera)Santa Monica irait vers deux équipes également (la nouvelle IP voulu par Barlog + la suite à God of War avec un nouveau directeur)Guerrilla : ils vont vers un effectif de 400 personnes, probablement scindé en deux equipes.Naughty Dog.Sucker Punch.Media Molecule.Sony Bend.PolyphonySan Diego Studio.Pixelopus.London Studio.North West Studio.Nouveau studio de San Diego pour un jeu AAA avec un effectif de 200 personnes.13 studios donc, et 18/19 equipes.Vraiment dommage qu'ils aient fermé Liverpool Studio et Evolution Studios. Ils en seraient à 15.Au minimum.