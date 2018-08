Voici une Information concernant la Nintendo Switch :En juillet, la Nintendo Switch est la console la plus vendue. Voci le classement des consoles :Nintendo Switch : 263kPS4 : 187kXbox One : 152k3DS : 84kNiveau jeu, Octopath Travaler est premier, suivi de Mario Kart 8 Deluxe et The legend of Zelda : Breath of the Wild...Source : https://www.true-gaming.net/home/376552/