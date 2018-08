ça s'active déjà bien du côté de Ninja Theory qui semble plancher pour plusieurs projets en même temps d'après Tameem Antoniades "Several projects" vient de commencer et ils recherche un Coordonnateur de production VFXle studio dispose actuellement de 131 employésOn peut voir que pour Hellblade qui a eu un budget de 10 Millions ils étaient 12 au début du développement ils ont terminé avec une vingtaine de personnesOn peut également voir que pour le Studio un AAA peut se faire avec une équipe de 50-100 personnesDonc le Studio travail actuellement sur minimum 2 projets peut être même 3 avec 2 équipes de 50 et une de 30. Je Pense que Ninja Theory vont se concentrer sur des AAA de plus petites ambitions entre 20-30 Millions que sur du Gros AAA a 60 millions et + en mobilisant toute l'équipe. Ainsi ils seront plus productifs avec des jeux comme Kung Fu Chaos 2 ( je l'espère ) et un BTA a la DmC pourquoi pas.je poste la vidéo de la création de Hellblade qui est fort intéressante sur la vision des développeurs.