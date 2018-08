Films

Nouvel article, pour la rubrique en vrac, avec aujourd'hui, du lourd (enfin en quantité !!! ).En ce moment, les rumeurs vont bon train sur le projet Green Lantern Corp, avec un acteur chaud pour jouer le rôle de la Lanterne Verte, mais à une condition.Au niveau des séries, c'est l'orgie de news, un peu galère de tout mettre dans un seul article sans faire un gros pavé.Aller commençons par les news cinéma.D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse un article "anecdote" !!Jurassic Park revient dans les salles Américaines en Septembre à l'occasion du 25ème anniversaire du film.Une première photo, pour le film Mulan.Liu Yifei, est l'actrice qui joue le rôle de Mulan dans cette adaptation live du film. Le tournage se poursuit en Chine et en Nouvelle Zélande.Le film, aura la même intrigue que le film animé sorti en 1998.Au casting de cette production Disney, nous retrouvons, Donnie Yen, Jason Scott Lee ainsi que Jet Lee.Malheureusement, il faudra attendre 2020, pour voir le film en salle.EW nous dévoile une nouvelle image pour Spider-Man: Into the Spider-Verse.Nous retrouverons au casting Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali, and Liev Schreiber.Sortie en Décembre, le 14 aux USUne première photo, pour le nouveau film de Tom Harper, avec au casting, la ravissante Felicity Jones et Eddie Redmayne.Je crois que le film est une exclue Amazon Video.Un nouveau poster pour le film d'horreur The Nun, en version Japonaise, stp.Apparemment, une bande annonce à été retirée de Youtube car trop violente.Une nouvelle photo, pour le film le plus attendu de 2019.... ou pas.Je ne me remet toujours pas, du merdique épisode VIII.Le film est réalisé par Travis Knight, au casting, nous retrouvons, Hailee Steinfeld, John Cena (what!! ), Jorge Lendeborg Jr., Rachel Crow, Pamela Adlon, Jason Drucker, Abby Quinn, Grace Dzienny, Ricardo Hoyos, Kenneth Choi et Stephen Schneider.Sortie en salle le 26 décembre 2018Une photo, pour le film live Dora L'Exploratrice, avec dans le rôle principal, sabela Moner actrice Américaine de 17ans d'origine Péruvienne.Mauvaise nouvelle Michael Bay, ne sera pas producteur du film. Par contre, il œuvre sur Sans un Bruit 2 et ça c'est bien.Tom Cruise est en négociation, pour jouer le rôle de Green Lantern au cinéma. Seul problème, dans le scénario du film, Hal Jordan mort est Tom Cruise est contre cette idée.Nouveau Trailer, pour la série Iron Fist qui débarquera le 7 Septembre sur Netflix.Perso, j'ai pas aimé la saison 2 de Luke Cage ni Jessica Jones, donc, je pense arrêté les séries Marvel-Netflix en attendant Punisher saison 2.Nouvelles photos pour la série Sabrina.Une ambiance plus sombre (un mixe entre Rosemary's Baby et L'Exorciste) au programme de cette série dérivé des Comics ArchieAu casting, Kiernan Shipka, Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Michelle Gomez, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen, Lachlan Watson, Bronson Pinchot et Gavin Leatherwood.Le tournage de la saison 3 de Westworld pourrait commencer dès Mars 2019 pour une sortie en 2020.Jonathan Nolan s'exprime sur celle-ci:Star Trek Discovery, vient de trouver son Spock, est c'est Adam Nimoy, le fils du regretté Leonard Nimoy qui l'annonce sur les réseau sociaux. Et c'est Ethan Peck (lui-même petit-fils du légendaire Gregory Peck) qui prêtera ses traits au Vulcain dans la prochaine saison de Discovery.-USA Network commande une série spin-off sur Jason Bourne. la série se focalisera sur l'Opération Treadstone, un programme secret visant à créer un super-humain dédié à l'espionnage et aux assassinats.-L'excellente série The Royals avec Liz Hurley est annulé après 4 saisons.-Ewan McGregor ne sait rien sur le film Obi-Wan:-Castle Rock, la série de J.J Abrams, adapté d'un roman de Stephen King aura droit à une saison 2 sur Hulu.Toujours pas de date pour la France-C'est fini, James Gunn ne reviendra pas sur Les Gardiens de la Galaxie Vol.3.-Fin d'un casse tête, le secret d'Inception est dévoilé, Michael Caine, nous annonce que Christopher Nolan lui aurait dit:-Mary J. Blige s'incruste dans le "reboot" de la série Scream. Elle tiendra le rôle de Sherry Elliot, la mère du personnage principal, Deion (joué par RJ Cyler)-Tatooine dévait réapparaitre dans un film Star Wars Story, mais le développement à été suspendu.Neil Lamont: "On commençait jsute à travailler sur un autre spin-off Star Wars Story. En fait, on était en train de laisser notre empreinte sur Tatooine, ce qui aurait été intéressant, et aussi sur d'autres nouvelles galaxies. Si c'est rélancé un jour, j'espère qu'on aura la chance de poursuivre ce qu'on a commencé."Le film sur Obi Wan ?