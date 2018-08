Voici des Informations concernant un jeu à paraître sur Nintendo Switch :Tout d'abord, le jeu Diablo III Eternal Collection tournera à 60fps/960p en mode TV et à 60fps/720p en mode portable. L'éditeur a également révélé que, pour la première fois, les joueurs pourront plonger directement dans le mode Aventure sans avoir jouer à la campagne en premier. De plus, si vous enregistrez sur le Cloud votre partie, vous pourrez la charger sur la Nintendo Switch de votre ami pour jouer en local. Enfin, interrogé sur le cross-play et le transfert de données sauvegardées depuis d'autres plates-formes, Blizzard a déclaré qu'ils n'ont aucun plan pour les deux à ce stade...Source : https://nintendosoup.com/diablo-iii-switch-frame-rate-and-resolution-revealed-game-does-not-support-cross-platform-play/