Voici une Information concernant le jeu Xenoblade Chronicles 2 :Aujourd'hui, Monolith Soft. a partagé quelques détails et des images pour Mikhail, doublé par Yuki Nagaku.C’est un jeune orphelin sans parent, que Lora finit par trouver dans un endroit isolé et qui finit par voyager avec elle.Cela permettra d‘en apprendre plus sur le passé de Mikhaïl...Source : https://twitter.com/XenobladeJP/status/1030350262995693569

Who likes this ?

posted the 08/17/2018 at 08:55 AM by link49