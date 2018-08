Hello les gamers,On revient petit à petit après les vacances et aujourd'hui je vous propose du gameplay maison sur F1 2018 qui sortira sur Xbox One, PC et PS4 le 24 août prochain.Ce gameplay se base sur le début du mode carrière avec différentes phases de gameplay et de mise en scène dans sa version Xbox One X. Je vous ai le tout capturé en 4K via la console, profitez bien de l'ambiance du jeu.