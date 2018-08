A votre avis que nous réserve Rockstar pour cette partie ?Vu le succès de GTA Online, je pense qu'on est encore loin de se douter de la densité de choses que Rockstar prépare pour le multijoueur de RDR2. Il devrait être autant voir plus ambitieux !Une idée qui serait cool et cohérente dans un jeu de cow-boys ça serait qu'on puisse se donner des rôles.Que ce soit bandit, justicier, chasseur de prime, shérif, desperado, indien ou encore trappeur.A partir de là, on aurait des bonus, l'accès à certaines armes et compétences en fonction de sa classe et le jeu trouverait un équilibre et une cohérence sans que tout le monde se tire dessus dans tous les sens ce qui est le défaut majeur pour moi dans leur online.Ainsi, un joueur "justicier" aurait pour but de trouver les joueurs et pnj "hors la loi" sans pour autant foutre le bordel et tuer n'importe qui sans quoi sa classe n'évoluerait plus. En fonction de ses actes, il pourrait devenir Sherif ou adjoint selon quel joueur a le rôle à tel moment (basé sur un système de roulement) et gérer sa bourgade avec les avantages qui vont avec (avoir une petite armée personnelle, un arsenal, des entrées d'argent, des cellules, un rockin' chair... etc)Pareil pour un joueur chasseur de prime, même si il serait amené à avoir un peu plus de libertés et qu'il n'aspire pas à la fonction de Shérif... Ses avantages pourraient être tout autre, comme avoir un cheval rapide, un lasso plus long, une winchester avec une meilleure lunette, la panoplie du chasseur de prime etc...Le bandit lui pourrait aussi avoir un camp à gérer à la manière du mode solo et encore d'autres avantages comme pouvoir piller n'importe qui pour progresser. Même si cette classe serait sans doute la plus attirante, l'équilibrage du jeu prévu ne la rendrait pas forcément la plus simple à aborder.Les joueurs desperados ou indiens, et autres trappeurs, pourraient développer des spécialités propre à l'environnement dans lequel ils évoluent pour s'en servir ensuite ailleurs. Je pense à des pièges pour le trappeur, un talent pour suivre des pistes, des explosifs pour le desperado... Des armes spécifiques pour les indiens tout comme certaines races de chevaux etc...Ainsi, un trappeur qui développerait la fonction de pistage, en évoluant pourrait devenir ensuite un très bon chasseur de prime.Pareil pour l'indien qui aurait envie par la suite de développer des compétences d'assassin en tuant discrètement à l'arc.Le desperado quant à lui aurait des compétences en explosifs pour planifier des braquages et ferait un bon bandit.En parallèle à tout ça, le joueur pourrait quand même avoir le choix de jouer en mode "libre" bien entendu, mais je pense que Rockstar devrait pousser les joueurs à adopter ce mode de jeu pour avoir de nets avantages ensuite pour le reste des modes.Développer une vraie dimension RPG dans un tel univers est clairement le meilleur choix à faire plutôt qu'en être encore à un bête jeu de guerre de gangs.Autre idée sympa: planquer des trésors toutes les semaines à droite à gauche de la map.