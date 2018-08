Bonjour à tous !Nous avons pris hier par le biais du Weekly Shonen Jump la présence de Gon et Hisoka d'Hunter X Hunter ! En l'absence de scan, on ne pouvait pas savoir queserait également de la partie (punching ball de Gon en bas à droite) !Mais le V-Jump en rajoute une couche en confirmant la présence de Sanji et Barbe Noir de One Piece ! Pas de scan pour le moment mais dès que ce sera le cas, je majerais cet article.Sur ce, bonne journée !