Petit changement de programme pour la rentrée, où l'un des nombreux jeux de septembre est désormais reporté de presque deux mois. Le jeu en question est Spyro Reignited Trilogy, qui sera finalement disponible le 13 novembre au lieu du 21 septembre sur PS4 et Xbox One.Si Activision était, hier encore, tout fier de montrer la bonne tenue de sa compilation refaite à neuf pour les machines modernes, il s'avère que le studio Toys for Bob a besoin de plus de temps pour apporter tout "l'amour et le soin" nécessaire à la bonne finition du projet. Un lancement estival avait porté chance à Crash Bandicoot N.Sane Trilogy l'an dernier, mais le petit dragon mauve devra tirer son épingle du jeu avec cette nouvelle case automnale en général plus propice aux grosses productions.