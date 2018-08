Voici une Information autour du jeu Resident Evil 2 Remake :Gamestop Ireland a lancé les réservations pour cette Edition Collector et affiche un prix de 249,99 euros. Pour rappel, le jeu Resident Evil 2 Remake sortira le 25 janvier prochain, sur Ps4, Xbox One et PC...Source : https://www.gamestop.ie/SearchResult/QuickSearch?platform=&rootGenre=&age=&listSkus=267218,+267240