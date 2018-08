Un des jeux de la gen of course !Le premier Nier est mon jeu préféré de la gen PS360 et c’est en toute logique que j’attendais Automata comme un dingue l’année derniere. Mais âpres 3 heures de jeu je l’avais laché et fouttu au placard dégouté de voir qu'il était blindé de microfreezes dés qu’un élément ou une texture s’affichait au loin… Prés d’un an et demi plus tard et apres avoir eu le courage de claquer 150 balles dans un SSD de 500go pour supp les microfreezes (et gagner ne temps de chargements), je me suis relancé dedans et putin que ça change tout.Avantages- Le Gameplay Platinum- L’histoire- L'ambiance- La DA- Toutes ces ptites idées ici et la- La zone quand on prend l'ascensseur dans le centre commercialInconvenients- Gros manque d’optimisation- Trop de recyclages- Le petit coté Dark Souls qui n’a rien à faire là- 80% de la map visitable durant les premieres heures- Fin(s) principale(s) un peu rushée(s) (et combat final décevant sans musique originale)Nier Automata fait parti de ces jeux comme on voudrait en voir plus souvent chez les japs sur cette generation, un jeu avec un univers jamais vu ailleurs et qui prend aux trippes, une histoire (certes inspirée a droite et a gauche mais) qui arrive a nous surprendre malgrés tout, des themes matures, des idées de gamedesign intéressantes (mais moins nombreuses que dans le 1), des persos attachants et une aventure une nouvelle fois porté une OST quasi parfaite depassant a mon sens celle du precedent opus. Bon et évidement un gameplay qui bute because Platinum.Mais aussi magique soit l’univers et bon soit le gameplay le jeu est blindé d’imperfections, qui malgrés le fait qu’elles s’effacent devant le plaisir qu’on a a parcourir le jeu, sont quand meme la pour nous rappeler qu’encore une fois Square Enix a toujours du mal a filer du pognon aux projets de Yoko TaroDéjà techniquement le jeu est un peu a la ramasse, il ressemble a un jeu PS3 et se permet d’avoir des chutes de framerates dans certaines zones comme la ville ou la foret (et des freezes si vous n’avez pas un bon DD ou une TV magique), de plus les textures sont craspouilles et mettent parfois du temps avant de poper.L’autre gros souci c’est le recyclage, le monde est ridiculement petit (vous verrez 80% des decors au bout de quelques heures) et les allez retours sont ultra fréquents, les quêtes fedex on en parle pas et le scenario B est un sacré foutage de gueule puisqu’il faudra refaire le jeu avec 9S avec a la louche seulement 10% de séquences différentes par rapport au scenario A avec 2B.Enfin ce coté Dark Souls qui n’a rien a faire la, c'est-à-dire que quand on meurt on perd tout son equipement hors arme (et non pas son flouze), et faut aller le rechercher, ça marche chez From Software, là c’est chiant.