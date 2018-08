Petit screen d'un magazine de l'epoque



Strickly Limited Games le pendant allemand de LimitedRun Games n'est pas seulement comme son homologue americain un distributeur de jeu en editions physiques limitées, mais se la joue aussi archéologue du retrogaming en permettant la sortie de jeux annulés. On sait a demi-mot qu'ils taffent sur la sortie d'Aquario of the Clockwork (par Ryuichi Nishizawa, le pere de Wonderboy), mais aujourd'hui ils annoncent la sortie du Project Hardcore de... DICE (oui les mecs de Battlefield)Au début des années 1990 le développeur avait commencé à travailler sur ce jeu. Ce dernier développé pour Commodore Amiga, Sega Mega Drive / Genesis et Sega Mega-CD était terminé à 99%.Il avait fait l'objet d'avant-premières dans de nombreux magazines de jeux, les attentes étaient élevées et tous les signes indiquaient un beau succès. Mais finalement Hardcore a été mis en attente et n'est jamais sorti en raison de l'arrivée de la nouvelle génération de consoles de jeu, notamment la PS1.Ce fut un choc pour toutes les personnes impliquées, en particulier pour les développeurs qui se sont engagés dans ce projet et qui avaient travaillé très dur. Pendant les deux décennies suivantes, le jeu a été considéré comme perdu à jamais.A part quelques personnes, personne n'a jamais vu ou joué a ce joyau, mais grâce à la merveilleuse A-Team les données originales ont finalement été récupérées. Ainsi après plus de 20 ans de sommeil profond, Hardcore (titre provisoire) sera enfin publié en 2019 en demat et en boite."Hardcore est développé en utilisant le matériel de développement original de la Sega Mega Drive. Il sera ensuite porté pour fonctionner sur des plates-formes modernes. Nous avons l'intention de terminer le jeu tel qu'il devait être fait ! Avec l'apport des développeurs d'origine, nous essayons d'ajouter les niveaux manquants dans le jeu."