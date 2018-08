Voici une Information concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :On commence avec la version WiiU :L'opus Nintendo Switch offre plus de détails et un meilleur éclairage. Puis avec la version 3DS :Là, il n'y a pas photo. Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain...Sources : https://nintendoeverything.com/video-super-smash-bros-ultimate-smash-bros-wii-u-all-returning-stages-comparison/ et : https://nintendosoup.com/check-out-the-graphical-difference-between-ssb-ultimate-and-ssb-for-3ds/