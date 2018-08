Gear.Club Unlimited 2 - il sera présenté à la gamescom 2018.

Gear.Club Unlimited 2 sortira à la fin de l'année sur Nintendo Switch. C'est en effet ce qu'annonce Microïds par le biais d'un communiqué officiel, en précisant que le jeu fera l'objet d'une présentation à la gamescom 2018. D'après ce que l'on nous explique, les pilotes disposeront de plus de 3 000 km de route, ce qui leur permettra de découvrir différents environnements (montagnes enneigées, vallées arborées, routes désertiques, bords de mer paradisiaques entre autres). Bien évidemment, les courses seront réparties sur plusieurs championnats, sachant que l'on pourra également prendre part à des compétitions et à des défis spéciaux.



La customisation des voitures figure également au programme, tout comme la possibilité de créer et de manager son propre Club. Recruter les meilleurs pilotes et affronter les équipes rivales, voilà donc ce que l'on nous promet pour le multi de Gear.Club Unlimited 2 qui, en ce qui nous concerne, essaiera de faire mieux que son prédécesseur.