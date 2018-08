Le sympathique Road Redemption s'offre enfin une sortie sur consoles. On devrait donc pouvoir le retrouver d'ici la fin d'année sur PlayStation 4, Xbox One et, évidemment, sur Switch.





Le titre développé sur PC par DarkSeas Games et Tripwire Interactive s'offre une nouvelle jeunesse. Grâce au concours des développeurs de chez EQ-Games et Pixel Dash Studios, Road Redemption est en cours de portage sur PlayStation 4, Xbox One et Switch.



