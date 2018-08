Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Liam Robertson a rapporté une rumeur intéressante aujourd'hui. Des sources proches de Nintendo of Europe, qui ont déjà fourni des informations précises sur Mario + Rabbids : Kingdom Battle, auraient déclaré à Liam Robertson qu’un portage pour le jeu de plateforme Wii U, New Super Mario Bros. U, était en préparation pour Nintendo Switch. L'un des noms potentiels du portage serait New Super Mario Bros. U Deluxe. Le jeu contiendrait tout le contenu inclus dans New Super Mario Bros. U, plus New Super Luigi U, et un contenu bonus pour la version Switch…Source : https://nintendosoup.com/rumor-new-super-mario-bros-u-deluxe-heading-to-nintendo-switch/