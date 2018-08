Le collector Européen s'affiche enfin!!!A l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-Un steelbook-Un poster-Une figurine de Leon S Kenedy de 30cm-La BO sur CD-Un Artbook-Un badge "Made in Heaven"-Un set de clefsPour une des rares fois, nous avons un contenu supérieur aux USPas de prix pour le moment, mais il faudra compter au moins 200€ comme pour le collector US

Who likes this ?

posted the 08/16/2018 at 01:41 PM by leblogdeshacka