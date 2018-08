Voici une Image du jeu Xenoblade Chronicles 2 :Aujourd'hui, Monolith Soft. a partagé quelques détails et une Image pour Gormott, qui apparaît également dans Xenoblade Chronicles 2 : Torna ~ The Golden Country. Bien que l'Extension se fasse principalement sur le Titan Torna, il sera également possible d'explorer d'autres lieux tels que Gormott. Bien sûr, c'est le Gormott d'il y a 500 ans, qui est donc très différent de celui du jeu principal, car il est encore inexploré. Il se peut d'ailleurs qu'il y ait d'autres endroits différents de leur homologue actuel...Source : https://twitter.com/XenobladeJP/status/1029987120855822336