Spoiler :



il aura sa forme du combat contre Neferpito !

Bonjour à tous !Après plus d'un mois à promouvoir la présence de Bleach par toutes les formes (scan, facebook, trailer), le prochain numéro du Weekly Shonen Jump dévoile l'arrivée deau casting de Jump Force. On ignore encore le statut d'Hisoka mais à l'instar de Rukia, il est probable qu'il ait enfin le statut de personnage jouable tant mérité.Leest également révélé (et pas Yorknew City... désolé pour ceux qui attendent de manière légitime des stages des mangasEnfin, petite information concernant Gon :Le scan n'est pas encore sorti (probablement demain, j'updaterais l'article à ce moment), mais l'information nous vient de YonkouProd qui avait déjà partagé avant l'arrivée des scans la présence d'Ichigo, Rukia et Aizen.Pour rappel, voici la liste des personnages confirmés dans le jeu.- Dragon Ball : Son Goku, Frieza- One Piece : Monkey D Luffy, Roronoa Zoro- Naruto : Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke- BLEACH : Kurosaki Ichigo, Kuchiki Rukia, Sousuke AizenStory Mode Only (tant qu'il y a pas de mécanique de support confirmé):- Death Note : Yagami Light et RyukuSur ce, à bientôt !