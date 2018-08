SalutJ vends actuellement une PlayStation 1 en boite.C’est un pack dualshock et modèle SCPH-9002 CY a une dualshock en bon état avec et un pad tiers.Plus tekken 3 et Music en originauxJe l’ai testée et tout marche nickelEn plus elle semble modifiée car dans le carton y a plein de jeux copies.Bref 59€ fdpin par paypalJ’ai deja vendu plein de consoles et de materiel sur le site