Voici des Informations concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :On commence par Objet Pokémon Abra. Il capture piège un ennemi qui se trouve à proximité pour le téléporter ensuite à un autre endroit, l'éjectant parfois du stage.Ce Stage est le Château de Dracula. Divers personnages de la série Castlevania apparaîtront dans ce niveau, et il est possible d'obtenir des objets en détruisant les chandelles. Avec ses pistes classiques et d'autres nouvelles, ce stage comptera un total de 34 musiques.Musique est intitulée "Gang-Plank Galleon", la musique du dernier combat de boss dans Donkey Kong Country, sortie sur Super NES. Ce remix rap est signé ACE.Le Combattant Richter de la série Castlevania rejoint la bataille en tat que Combattant Echo de Simon. Ses attaques de bases sont identiques à son homologue, à quelques variations subtiles près, comme son eau bénite qui a une couleur différente.Le Combattant Chrom est un personage issude Fire Emblem : Awakening. Il est le Combattant Echo de Roy. Son Smash final est Éther de l'Éveil. Chrom fonce alors sur son adversaire pour le frapper de sa lame. Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain...Source : https://nintendoeverything.com/super-smash-bros-ultimate-super-smash-blog-update-draculas-castle/