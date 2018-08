Meilleur jeu d’action



Project Mephisto (working title)

La liste des nominations de laà été révélée hier (à voir ci-dessous), et à l’intérieur on y retrouve dans la partie "" un mystérieux "" non révélé jusqu'ici, il le sera la semaine prochaine d'après certaines sources.Marvel’s Spider-Man (Sony Interactive Entertainment)Metro Exodus (Deep Silver)Sekiro: Shadows Die Twice (Activision Blizzard)Destiny 2: Forsaken (Activision Blizzard)State of Decay 2 Daybreak (Microsoft)Life is Strange 2 (Square Enix)Persona 5: Dancing in Starlight (Koch Media)Team Sonic Racing (Koch Media)LEGO DC Super-Villains (Warner Bros. Entertainment)Life is Strange 2 (Square Enix)Super Mario Party (Nintendo)Astro Bot Rescue Mission (Sony Interactive Entertainment)Ori and the Will of the Wisps (Microsoft)Persona 5: Dancing in Starlight (Koch Media)F1 2018 (Koch Media/Codemasters)Forza Horizon 4 (Microsoft)Team Sonic Racing (Koch Media)Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft)Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition (Bandai Namco Entertainment)Kingdom Hearts III (Square Enix)Anno 1800 (Ubisoft)F1 2018 (Koch Media/Codemasters)Farming Simulator 19 (astragon Entertainment)Call of Duty: Black Ops 4 (Activision Blizzard)Dying Light Bad Blood (Techland)Rend (Frostkeep Studios)F1 2018 (Koch Media/Codemasters)FIFA 19 (Electronic Arts)PES 2019 (Konami)Anno 1800 (Ubisoft)Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition (Bandai Namco Entertainment)Total War: Three Kingdoms (Koch Media)Marvel’s Spider-Man (Sony Interactive Entertainment)Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft)Ori and the Will of the Wisps (Microsoft)Shadow of the Tomb Raider (Square Enix)Forza Horizon 4 (Microsoft)LEGO DC Super-Villains (Warner Bros. Entertainment)Starlink – Battle for Atlas (Ubisoft)Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)Anno 1800 (Ubisoft)Life is Strange 2 (Square Enix)Shadow of the Tomb Raider (Square Enix)Hyperdrome (Travian Games)Shadowgun War Games (MADFINGER Games)La question que l'on peut se poser est comment un jeu non annoncé peut-il figurer dans ces nominations ?, ceux à la charge de cette liste l’ont-ils donc déjà vu et est potentiellement prometteur pour y figurer... à quel moment précis sera-t-il révélé, et s'agit-il d'une exclusivité PS4, PSVR ?Oui, car souvenons-nous, le nom de code rappelle celui du PSVR qui à l'époque était nommé Project Morpheus... ou bien il s'agit tout bonnement d'un jeu Tiers non révélé, certains penseraient à Diablo, quoiqu'il en soit nous aurons donc une surprise d'ici quelques jours !