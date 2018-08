On le savait déjà depuis pas mal de temps, mais Frédéric Robichaud, directeur de la programmation chez Eidos-Montréal, nous livre quelques informations de plus...



Que fait spécifiquement votre équipe de développement pour améliorer Shadow of the Tomb Raider pour Xbox One X?

Pour que la version Xbox One X ait une apparence impeccable et étonnamment précise sur Shadow of the Tomb Raider , nous avons travaillé incroyablement dur pour que le jeu prenne pleinement en charge le mode HDR. Nous avons revu tout le pipeline pour qu’il devienne HDR dès le départ: calibrage réaliste de l’intensité des lumières, textures HDR et conservation de l’éclairage global.



Dans Shadow of the Tomb Raider, nous proposons deux modes pour les joueurs: le mode Haute résolution et le mode Framerate élevé. Avec la puissance du GPU de la Xbox One X, nous avons pu obtenir 4K à une vitesse constante de 30 images par seconde et avec l’amélioration du CPU, nous visons 60 images par seconde avec une résolution Full HD (1080p) en mode haute fréquence.



Nous avons pu améliorer la qualité de certains algorithmes sur la Xbox One X, tels que les réflexions stochastiques de l’espace sur l’écran et les effets atmosphériques. Et grâce à la mémoire supplémentaire, nous avons augmenté les shadow maps et la résolution des textures pour améliorer la qualité visuelle.



En ce qui concerne l'audio, nous prenons entièrement en charge le Dolby Atmos sur Xbox One X pour créer une véritable immersion audio 3D.



Il parle aussi du fait que ceux qui sont sur une TV 1080P verrons quand même la différence en 4k/30fps, qu'ils ont repoussé plus que jamais les limites de la qualité visuelle, etc...



N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour lire toute l'interview !

Xbox Wire - https://news.microsoft.com/europe/2018/08/15/why-shadow-of-the-tomb-raider-will-look-incredible-on-the-xbox-one-x/