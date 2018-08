Voici quelque détails supplémentaire sur le NG+ de God Of War dispo le 20 Aout prochain:- Les lames de Chaos seront dispo dés le début.- Il a y'as un bon nombre de nouvelles armures confirmé par le designer de SSM en personne.- Les collectibles ne se transférerons pas de ng au ng+- On peut recommencer un ng+ à l'infini (ng+2, ng+3 ect)- Pas de nouveaux trophées avec la maj.- Il y'a de bonne chance à ce que cette future maj sera la dernière pour le jeu. SSM précisant que pas de DLC ou Maj prévu pour le future aprés le ng+.

