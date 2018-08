Voici une Rumeur autour de la Xbox One :Des rumeurs circulent depuis quelques mois à propos d'une nouvelle version du Xbox Elite Controller, leur manette haut de gamme avec des pièces échangeables. Maintenant, un tweet du rédacteur en chef de The Verge, Tom Warren, indique qu'une annonce pourrait arriver plus tôt que prévu. Le tweet fait référence au nom de code Washburn, qui a été associé aux rumeurs concernant la manette Elite V2 pendant un mois ou deux. Warren déclare qu'il sera commercialisé au prix de 149 $ et qu'il sortira en octobre. Cette manette aurait le support USB-C, des sticks analogiques ajustables, des pièces globalement plus durables et de meilleure qualité, et plus encore. Il se pourrait que l'annonce soit faite à la Gamescom, l'année dernière Microsoft ayant révélé l'Edition Project Scorpio pour la Xbox One X...Source : https://www.gameinformer.com/2018/08/14/rumor-new-xbox-elite-controller-launches-in-october