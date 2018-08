Je vient de finir de petit jeu indépendant qui était en promo sur la Switch.

Alors le jeu est tres’sympa, emprunt de mélancolie , la patte graphique est agréable à l’oeil, la musique met bien dans l’ambiance.

La façon de progresser est assez réussi et originale, il faut déplacer des collines pour que l’entrée personnage puisse passer d’un plan à un autre. Il faut parfois réfléchir un peu mais rien de très difficile.

Le jeu se termine en 2h donc c’est plus une expérience vidéo ludique à qu’un gros jeu c’est certain mais ça peux valoir le coup quand on cherche autre chose qu’a Canarder tout ce’ qui bouge.