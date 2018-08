Bonjour,



je me posais quelques questions sur xeno2 avec l'arrivée du dlc le 15 septembre.



Je compte le prendre, vu que le dlc semble inclure un gros scénario sur le passé du jeu et sur addam avec une toute nouvelle zone de jeu.



Par contre, j'ai bien envie de refaire le jeu à zero. Je reprends ma save et je fais un ng+?



Ou j'efface ma save (merci la save unique XD ) et avec les bonus des dlc je refais le jeu à zero du début?



Et pour finir, je pense que le dlc scenario sera indépendant du jeu de base, donc on pourra le faire dès le début sans finir le jeu?