L’émulateurest sur la bonne voie comme le montre cette nouvelle vidéo. Le soft a bien évolué etpermet désormais de faire tourner quelques jeuxdans de bonnes conditions.Sa dernière version améliore la synchronisationet l’algorithme de management de la mémoire.Grace à ces nouvelles améliorations l’émulateur fait tourner à présent des jeux commeou, certes c'est encore loin d’être parfait mais aumoins ça permet de voir que l'équipe derrière le projet progresse dans le bon sens.En ce qui concerne l’émulateur(concurrent de RyujiNX) développé par les créateurs depeut maintenantfaire tourner plusieurs jeux, dont Superou encoreDans les deux cas on notera des progrès impressionnants en si peu de temps.

posted the 08/15/2018 at 01:05 PM by leonr4