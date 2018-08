- hey, voilà en ce moment je suis sur Ni no kuni 2, énorme surprise, j'ai hésité a le prendre a ça sortie, a cause d'une critique gênante pour ce genre de jeu.



je me suis dit je le ferais a l'occasion et quelle claque. Pour en revenir a la critique, le jeu étais apparemment bien trop facile.



Ça c'était avant, il y a maintenant, les modes difficile et expert.



En plus d'un premier dlc gratuit, en attendant les deux autres.



Le character design, le cell shading, la Da, les musiques, le contenu, l'ambiance, le gameplay, j'ai quelques heures au compteur, pour le moment un sans faute.



J'ai une question, j'ai loupé le premier sur ps3, il vaut quoi par rapport au 2 ??