Sans déconner ! C'est quoi ce jeu de merde ?! (c'est l'émotion qui parle après plusieurs heures d'énervement sur la manette à buter tout le monde mdr).Depuis quelques jours, je dose comme un gros porc pour débloquer Vegeta SSB et Goku SSB. Là j'ai terminé comme un enculé, à galérer comme un dératé, le mode " capsule extrême " en mode difficile avec un rang A et.... Vegeta SSB n'est pas débloqué ?!Sérieusement ?!... Quelqu'un saurait-il pourquoi, s'il vous plaît ?

Who likes this ?

posted the 08/15/2018 at 10:37 AM by terminator