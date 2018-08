Voici une Image du jeu Xenoblade Chronicles 2 ::Aujourd'hui, Monolith Soft. a partagé une Image et quelques détails pour Torna, qui est le Titan où l'action de Xenoblade Chronicles 2 : Torna ~ The Golden Country a lieu. Alors qu'il ressemble à un dragon féroce, c'est en fait un endroit très agréable et calme à vivre car il reste généralement endormi...Source : https://twitter.com/XenobladeJP/status/1029625739182854144

posted the 08/15/2018 at 10:31 AM by link49