Sony Defense LeagueJe m'y connais pas mal au niveau des catalogues de chaque console mais celui de la PS1 est tellement gigantesque (3000-4000 jeux à la louche) que le taff est colossal.Dans la vrais vie, on a pas besoin d'autant de jeux. On a en physique les jeux qui nous sont essentiels donc aucun interet de stocké sur un disque dur (meme a titre de conservation) des jeux qu'on y jouera jamais.J'aimerai savoir selon vous quels sont les meilleurs jeux de la console sortis en Europe/Amérique du nord mais aussi au Japon (catalogue gigantesque, une vrais caverne d'ali baba). De base je sais qu'il y a un Tobal 2 en tête de listeSi j'avance bien dans mon épuration eth....., ça permettra à pas mal de joueurs de s'y retrouver dans ce bazarJ'ai déjà supprimer l'ensemble des jeux de sport annuel et toute ces daubes de Barbie, Action man, Adibou, Hugo et j'en passe.Question : vaut-il mieux privilégier les jeux NTSC pour le 60hz ou bien les jeux PAL pour la langue francaise ? Question béte mais quand je test des jeux comme Resident Evil ou Tomb Raider, le 50hz fait trés mal.