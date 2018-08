Bonjour tout le monde, Après avoir réussi à régler l'affichage de la 4k sur ma télé, d'autres problèmes font leurs apparitions. Tout d'abbord la hdr, lorsqu'elle est activée (port hdmi 2 /3) et qu'ensuite je switch sur le port hdmi 1 (où ma ps4 fat est connectée ) pour revenir sur le port hdmi hdr compatible, la hdr se désactive d'elle même. Elle se désactive aussi quand je passe d'une appli à une autre lorsque je navigue sur ma one x ou simplement quand j'affiche le dashboard. Passons à un autre problème. Voilà quand je suis en pleine session de jeu , un halo avec un amas de pixels gris apparait tout autour du personnage quand il est en mouvement. Auriez vous des solutions pour éventuellement pallier à ces problèmes ou alors, est -ce la télé qui est déféctueuse ? Merci encore pour vos réponses.

posted the 08/15/2018 at 10:18 AM by jumeau