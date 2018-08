Yo, rapide article juste pour mettre en lumière le fait que pour moi il manquera toujours la présence évidente de certains jeux et univers dans Smash Bros... A voir ce que nous réserve Ultimate, mais tout de même, parfois j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui bloquent Sakuraï:Clairement LE jeu qui a le plus contribué au succès de la Gameboy et qui est un des piliers du jeu vidéo. 170 millions de Tetris vendus et tout de même 35 millions rien que sur la console de Nintendo, classant ce titre précis à la 4ème place des jeux les plus vendus. Tout simplement le jeu le plus connu sur la planète.La franchise ressort en permanence tellement elle marche encore aujourd'hui et est reconnue pour son gameplay simple et très addictif. Nintendo, EA, Microsoft, tous en on profité un max.Je me souviens encore de l'épisode DS qui était également un bel hommage à de nombreux jeux Nintendo. Tout comme de la tentative 3D "Tetris Sphere" sorti au lancement de la N64.Je ne pige pas pourquoi Smash n'a toujours pas trouvé l'occasion de rendre hommage à Tetris si ce n'est qu'à travers son thème phare dans le niveau de Luigi's Mension apparu dans Brawl.Un des trophées aides utilisé est celui de "Pong" qui pour le coup est une très bonne intégration et un clin d'œil sympa. Mais on imagine tellement la même chose pour Tetris (où les combattants seraient obligés d'éviter les pièces tombantes) ou même une arène aux teintes de l'épisode Gameboy que cette absence saute clairement aux yeux.Un peu à la manière de Duck Hunt, on pourrait presque même imaginer un combattant à l'effigie des formes inoubliables de Tetris, sorte "d'entité" dont les coups se métamorphoseraient en pièces Tetris... Mais bon, ça c'est plus mon délire perso.Là encore, on est face à une des licences les plus cultissimes de Nintendo. Et j'ai presque envie de dire qu'il s'agit un peu de l'ancêtre de Smash Bros.Le jeu a largement contribué au succès de la NES, il avait un gameplay bien à lui avec cette inertie bien particulière.Il y a quand même beaucoup d'aspects marquant qui font que Balloon Fight mériterait clairement d'avoir un combattant dans Smash:1- Sakuraï avait prévu de l'intégré à SSB Melee au début, mais lui avait préféré les Ice Climbers n'ayant soit disant "pas eu d'idée" pour son move-set, alors que très franchement, il a tous les atouts pour ça !Quand on voit maintenant de quel manière ont été intégré Mewtwo, Game & Watch, Duck Hunt, Wii Fit Trainer, Snake... Je trouve cet argument un peu léger. Surtout que pour mettre les Ice Climbers je ne suis pas un expert en développement, mais j'ai pas l'impression que ça ai été l'idée la plus simple au monde non plus en fait.2- Comme je l'ai dit, c'est une licence qui a été marquante sur NES, et peut être bien le père spirituel de Smash à l'époque puisque basé sur des combats à 2 en arène. ça serait donc logique de le voir un peu plus représenté qu'à travers une map, des musiques ou juste des ballons sur le move-set du Villageois.3- Il faut aussi noter que c'est un des jeux déjà les plus représentés à travers de nombreuses licences hors Smash. Wario Ware par exemple y fait référence, on le retrouve dans Nes Remix évidemment, mais aussi dans Nintendo Land et rien que l'idée des ballons s'est retrouvée dans Mario Kart et autres jeux.4- Enfin, intégrer ce personnage serait aussi une bonne occasion de mettre un perso retro (qui ne sont pas nombreux) et une façon de rendre hommage à son créateur Satoru Iwata, décédé il y a peu de temps.Bien que l'univers de Mario soit déjà extrêmement représenté, je trouverait ça cohérent que l'on puisse incarner Paper Mario.Non seulement parce qu'après tout Link a droit à ses 3 versions, "Link classique", "Toon Link", "Young Link"Donc pourquoi pas Mario avec sa version papier en plus de Dr. Mario et Mario.Mais en plus parce que malgré les épisodes parfois mitigés de cette franchise, elle a quand même eu de très bons épisodes et fait référence à tout cet aspect "expérimental" qui tourne autour du personnage de Mario. Des Mario vs Donkey Kong, des Mario et Luigi et bien sûr son plus lointain ancêtre Mario RPG.Je trouverait ça très intéressant de proposer un Mario avec un move-set décalé et cet aspect "papier" qui lui donne toute son originalité. Il y a beaucoup de potentiel autour d'un tel personnage, si bien que je n'ai pas encore compris pourquoi Sakuraï n'y a toujours pas songé plutôt que de nous pondre X clones en allant piocher dans Fire Emblem ou autres.Si l'on doit reconnaître à Smash Bros de faire quelque chose avec brio, c'est bien d'être une bible de ce qu'a proposé Nintendo à travers son histoire avec ses consoles.Mais dans ce cas, pourquoi ne pas aller juste un peu plus loin sur ce qu'a été Nintendo à ses débuts ?A part quelques petites choses comme le Nintendo Scope (bazooka) utilisable comme une arme, la batte de baseball ou R.O.B. en personnage jouable, il y aurait matière à intégrer des choses vraiment intéressantes dans le monde du jouet de Nintendo surtout maintenant avec l'arrivée de Nintendo Labo.Je penses notamment à une arme reprenant l'idée du bras téléscopique, une sorte de très long grappin pour chopper ses adversaires à l'autre bout de la map et les kicker ensuite:Une autre, où il s'agirait de placer le lance-balles dans un coin de la map pour interférer sur le combat:Et pourquoi pas une arène, faisant référence à divers jouets, car là encore il y a un gros potentiel:Enfin, juste parce que je trouve que le jeu le mérite, et en hommage à cette pauvre Wii U, une petite arène sur la place de Nintendo Land serait bienvenue.En plus, le jeu ayant eu les mêmes ambitions que Smash, mixer différents univers, ça serait loin d'être incompatible comme attention.L'idée derrière une telle map, c'est qu'à un certain moment, le train qui passe emporte les combattants, les entraînant au hasard dans une des attractions du parc représentées par les différents portails autour de nous. Pour le coup, ça en ferait une arène vraiment très spéciale et unique.