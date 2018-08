Comme chaque année depuis environ 4 ans, mon pote Arthur et moi nous nous rendons à la Gamescom pour profiter de ce super salon et représenter le site Homecinema-fr qui nous envoi là bas. On arrivera à la Cologne le lundi 20 en fin de matinée ou début d'après pour repartir vendredi.Qui s'y rend cette année ? Si ca tente certains d'entre vous on pourrait se retrouver sur place, boire un coup et bien sur manger un très léger currywurstEnvoyez moi un MP pour qu'on s'organise ca.Bref ne faites pas vos timidesNotre premier rdv mardi matin à 9h ca sera pour la présentation d'un petit jeu indé...!!, et à 11h30 on a réussi à obtenir un interview d'un des producteurs du jeu Richard Borzymowski.Balancez moi dans les commentaires les questions que vous voudriez qu'on lui pose, et essayez d'être un minimum original les gars