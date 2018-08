Voici une Information autour des jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli :Ces dernières semaines, les réservations pour les Editions Standard et Poke Ball Plus sont passées sous la barre des 50 jeux les plus vendus sur Amazon US et Amazon Japan. C’est une révélation assez surprenante, étant donné que Pokemon Let's Go Pikachu/Eevee est l’un des plus gros jeux de l’année et qu’il devrait faire augmenter les ventes de Nintendo Switch de façon conséquente. Par exemple, sur Amazon Japan, le bundle Pokemon Let's Go Pikachu Poke Ball Plus est actuellement le 64ème produit de jeu vidéo le plus vendu, et sur Amazon US, Pokemon Pokemon Let's Go Pikachu est 61ème. Il semble que ce ne soit pas un cas isolé sur les deux sites d'Amazon, car les réservations sur le site COMG ont fortement baissé depuis la révélation initiale du jeu. Alors que Pokemon Sun/Moon avaient une moyenne de 300 à 500 points quatre mois avant le lancement, Pokemon Let's Go Pikachu/Eevee enregistre en moyenne 38 à 92 points quatre mois avant leurs lancements. C'est extrêmement inquiétant si la tendance se poursuit, car les jeux Pokemon ont toujours bien fonctionné en terme de réservation avant leurs lancements. Pour rappel, les jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli sortiront le 16 novembre prochain…Source : https://nintendosoup.com/pokemon-lets-go-pikachu-eevee-pre-orders-are-falling-at-an-alarming-rate/