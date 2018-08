Bonsoir,Je souhaite précommander Spider Man PS4 à 59€99 sur Cdiscount (-15€ avec le code JEUNES si on s'abonne au CDAV, il y a 15 jours gratuit), donc 44€99. Est ce que je peux précommander le jeu, puis une fois ma commande validée, je me désabonne pour ne pas payer les 29€ par an (CDAV), la précommande passera tout de même en livraison express chronopost gratuite le jour de sa sortie le 7 Septembre ?Ils ne vont pas me facturer l'abonnement ou les frais de port lorsque le jeu va sortir car je ne serai plus membre CDAV au moment de sa sortie ?