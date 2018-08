"Demo version for gamescom2018 is completed! 10 days to the world's first playable!"

A une semaine de lafait parler de lui sur les réseaux sociaux.Et c'est le producteur du jeuqui a confirmé sur twitter quela démo était prête pour le salon de Cologne :Donc comme promis,sera bel et bien jouable pour les chanceux qui vont se rendre là bas.La sortie est prévue au printemps 2019 suretBonus