Je pense qu'on est tous d'accords pour dire que les quelques jours qui nous séparent de la sortie de RDR 2 sont interminables...les heures passent pour des jours et les jours pour des semaines ! Alors je tue le temps comme je peux et je me suis amusé à faire un AVATAR Cow-Boy, je me suis un peu inspiré de Arthur Morgan mais l'éditeur en Bêta est assez limité pour le moment...et vous c'est pas trop difficile de tenir le coup ?