Voici une Information concernant le jeu Monster Hunter World :Il y a peu, on a appris que le jeu avait dépassé les 8.3 millions sur Ps4 et Xbox One. Selon les estimations de Steamspy Premium, au 14 août 2018, le jeu se serait écoulé entre 1.8 et 2.3 millions sur PC, ce qui porterait son total à plus de 10 millions. Reste à voir où le jeu peut encore aller...Source : https://gearnuke.com/monster-hunter-world-sales-10-million-worldwide/