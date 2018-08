Bon, Microsoft aura au moins dominé le marché des manettes. La quantité de manette collector sur la One est juste hallucinante, je ferai surement un récap de toutes les manettes sur la console.En attendant, Major Nelson, nous dévoile deux nouveaux coloris.Nous aurons donc, une Phantom Black Special Edition et une Grey BlueLa Phantom Black Special Edition est juste magnifique.De haut en bas, le contrôler disparait d'un noir mat haute technologie translucide à un superbe champagne doré.Elle sera disponible le 11 Septembre au prix de 69.99$La Grey/Blue est elle est vraiment belle, mais je préfère la Phantom Black.Elle sera disponible le 9 Octobre au prix de 64.99$

Who likes this ?

posted the 08/14/2018 at 06:39 PM by leblogdeshacka