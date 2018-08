Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Nintendo précise qu'il sera possible de jouer au jeu Super Mario Bros. 3 en ligne grâce à l'abonnement Nintendo Switch Online lors du lancement du service en septembre et ainsi revivre le jeu classique de la NES qui a amené des power-ups connus tels que Raccoon Mario dans le monde de Super Mario Bros. Pour rappel, l'abonnement sera lancé dans un mois environ...Source : https://nintendosoup.com/nintendo-shows-off-switch-online-super-mario-bros-3/

posted the 08/14/2018 at 04:30 PM by link49