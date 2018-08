Bonjour à tous, Ayant fait l'acquisition d'une sony bravia modèle 43 xf 8505 aujourd'hui même, Ayant aussi par la même occasion une Xbox one x, j'aurai voulu savoir comment paramétré mon téléviseur en 4k pour que ma Xbox one x délivre la 4k Merci d'avance pour vos précisions.

posted the 08/14/2018 at 03:43 PM by jumeau